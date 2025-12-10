Trabzon'da motosiklet kazasında yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede öldü
Trabzon'un Arsin ilçesinde motosiklet kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki Muhammet Salih Demir, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Genç adamın cenazesi yarın defnedilecek.
Trabzon'un Arsin ilçesinde motosiklet kazasında ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İlçede 10 gün önce meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammet Salih Demir (18), Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Demir'in cenazesinin, yarın ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde defnedilmesinin planlandığı öğrenildi.
