Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde direğe çarpan motosiklet kazasında 24 yaşındaki sürücü Adnan Yüksekyayla hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, direğe çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Adnan Yüksekyayla (24) yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen motosiklet, kırsal Kepirhisar Mahallesi yakınlarında demir direğe çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede Yüksekyayla'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yüksekyayla'nın cesedi, kaza yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Bilal Gerez - Güncel