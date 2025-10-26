Haberler

Motosiklet Kazasında Bir Genç Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
AVCILAR'da D-100 karayolunda meydana gelen motosiklet kazasında 17 yaşındaki Musab Umeyr Aydın yaşamını yitirdi, sürücü ise ciddi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Aydın'a uzun süre kalp masajı yaptı, ancak hayatını kurtaramadı.

AVCILAR, D-100'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken arkadaşı Musab Umeyr Aydın (17) hayatını kaybetti.

Kaza, 23 Ekim gece saatlerinde D-100 Karayolu Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yan yolda ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet kayarak bariyerlere çarptı. Kazanın ardından ismi öğrenilemeyen sürücü ve arkasındaki arkadaşı Musab Umeyr Aydın yola savruldu. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde uzun süre kalp masajı yaptığı Musab Umeyr Aydın ve yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aydın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti; sürücünün ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
