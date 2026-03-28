Akşehir'de Motosiklet Kazası: 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Konya'nın Akşehir ilçesinde 11 yaşındaki Bülent Kesgin, kullandığı motosikletin kontrolden çıkması sonucu geçirdiği kazada yaşamını yitirdi. Kaza sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Doğrugöz Mahallesi'nde meydana geldi. Bülent Kesgin yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkıp önce yolun kenarındaki ağaca sonra savrulup mezarlığın bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Bülent Kesgin yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bülent Kesgin, yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı