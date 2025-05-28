Motosiklet Kazası Sonrası Tedavi Gören Muhtar Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, geçirdiği motosiklet kazasından sonra hastaneye gitmeye direnen ancak sağlık ekiplerinin ikna ettiği muhtar, 13 gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 15 Mayıs'ta Ertuğrulgazi Caddesi'nde, Orhaniye Mahallesi Muhtarı Veli Çetin (60) idaresindeki 16 ATJ 460 plakalı motosiklet, Ferhat A. (32) yönetimindeki 16 AKY 239 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Devrilen motosikletten düşen muhtar Çetin, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerine iyi hissettiğini, hastaneye gitmek istemediğini söyledi. Bir süre direnen Çetin, sağlık ekiplerinin yoğun ısrarı sonucu şokta olduğu ve sağlıklı karar verebilecek durumda olmadığı belirtilerek ikna edilip İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Beyin kanaması teşhisiyle 13 gündür yoğun bakım servisinde tedavisi süren Çetin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından gazeteciler tarafından kaydedilen görüntülerde, muhtar Veli Çetin'in sağlık ekiplerine direndiği anlar ve sağlık ekiplerinin ikna çabaları görülüyor.