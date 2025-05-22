Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 19 yaşındaki Enes Haymana, kullandığı motosikletin refüjdeki trafik levhasına çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki trafik levhasına çarpan Enes Haymana (19) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.45 sıralarında Çan ilçesi Biga-Çan karayolu üzerinde meydana geldi. Enes Haymana yönetimindeki 17 ZF 571 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Enes Haymana, trafik levhalarına çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Haymana, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Levent DİKMEN/ ÇAN, (Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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