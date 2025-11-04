Haberler

Motosiklet Kazalarını Önlemek İçin Farkındalık Projesi

Motosiklet Kazalarını Önlemek İçin Farkındalık Projesi
Güncelleme:
Serik'te sürücü kursu öğretmeni Murat Yıldırım, motosiklet kazalarını azaltmak için otomobillerin kapı açma alışkanlıklarına dikkat çeken etiketler hazırladı ve sosyal medya üzerinden bir farkındalık videosu paylaştı.

Antalya'nın Serik ilçesinde görev yapan sürücü kursu öğretmeni Murat Yıldırım, motosiklet kazalarına "Kapıyı sağ elle aç, arkayı gör" etiketleri ile dikkati çekiyor.

Yıldırım, hazırladığı etiketleri otomobillerin ön camlarına ve sürücülerin görebileceği noktalara yapıştırdı.

Hazırladığı farkındalık videosunu da sosyal medya hesabından paylaşan Yıldırım, "Sürücü kapıyı sağ eliyle açtığında ister istemez aynaya bakmış oluyor. Böylece arkasındaki motosikleti fark ediyor. Bu da olası kazaların önüne geçiyor." dedi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
