Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir motosiklet yan yoldan ana yola çıkış yapmak isteyen bir kamyonete yandan çarparak, altına girdi. Motosiklet sürücüsünü son anda kaza yapacağını anlaması üzerine motosikletten atladı.

Motosiklet kamyonet altına girdi: Sürücüsü kazayı yara almadan atlattı

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir motosiklet yan yoldan ana yola çıkış yapmak isteyen bir kamyonete yandan çarparak, altına girdi. Motosiklet sürücüsünü son anda kaza yapacağını anlaması üzerine motosikletten atladı.

Kaza, Uzunköprü ilçesinde saat 20.50 sıralarında 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FKV 504 plakalı motosiklet, 19 Mayıs Caddesi üzerinde seyir halinde iken ana yola çıkış yapmak isteyen 59 LD 613 plakalı kamyonete yandan çarptı. Sürücünün atladığı motosikletin ön tekeri kamyonetin altına girdi.

Motosiklet sürücüsü, motosikletten atlayarak kurtulduğunu belirterek, kamyonet şoförünün hatalı olduğunu ileri sürdü.

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede bulunan mobese kamerasının incelemek için her iki sürücüyü de emniyete götürdü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.