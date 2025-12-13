Haberler

Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı. Şüphelilerden biri, başka suçlardan da arandığı tespit edildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince merkez Yeni Mahalle'de kilitli vaziyette park halinde bulunan bir motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan kamera ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarının incelenmesi sonucu hırsızlık şüphelilerinin E.K. ve M.S. olduğu tespit edildi.

Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu 2 şüpheli, çalıntı motosikletle yakalandı.

Şüphelilerden M.S'nin "resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme" ve "adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.S. savcılık sorgusunun ardından salıverildi, E.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
title