Motosikleti sürükleyerek çaldılar, o anlar kamerada
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çalınan motosikletin sahipine teslim edilmesiyle birlikte, olayla ilgili iki şüpheli yakalandı ve sorgulanmak üzere emniyete alındı.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Hatay'ın Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde park halindeki 31 SV 785 plakalı motosikleti çalan 2 şüpheli, Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Çalınan motosiklet ise bulunup, sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı