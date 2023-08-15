Motosiklet Fenomeni Burak Can Taşan Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Adana'da motosiklet paylaşımlarıyla sosyal medya fenomeni olan Burak Can Taşan, trafik kazasında hayatını kaybetti. Nişanlısı Yaren Kara, Taşan'ın ölmeden önce kendisine hediye ettiği çiçek buketini göstererek gözyaşı döktü. Taşan'ın nişanlısı da daha önce birkaç kez motosiklet kazası geçirmiş.

ADANA'da motosiklet paylaşımlarıyla sosyal medya fenomeni olan ve dün trafik kazasında hayatını kaybeden Burak Can Taşan (23), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Taşan'ın kısa süre önce evlenme teklif ettiği nişanlısı Yaren Kara, sosyal medyada paylaştığı videoda Taşan'ın ölmeden önce kendisine hediye ettiği çiçek buketini göstererek gözyaşı döktü.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Remzi Oğuz Arık Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet paylaşımlarıyla, sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Burak Can Taşan, motosikletiyle yola çıkan köpeğe çarptı. Kazada, devrilen motosikletteki Taşan, yola savruldu. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Taşan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kendisi gibi motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni olan kız arkadaşı Yaren Kara'nın, motosiklet üzerinde çekildikleri videoyu dün takipçileriyle paylaştığı görüldü.

NİŞANLISI DA DAHA ÖNCE MOTOSİKLET KAZASI GEÇİRMİŞ

Taşan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak sabah saatlerinde, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşlarıyla defnedildi. Taşan'ın annesi Zuhal Taşan ve kız kardeşi Kübra, cenazede ayakta durmakta zorlanırken, arkadaşları ise defin yerine giden cenaze aracının arkasında motosikletlerle konvoy yaptı.

NİŞANLISI DA BİRKAÇ KEZ KAZA YAPMIŞ

Burak Can Taşan'ın kısa süre önce nişanlandığı Yaren Kara'nın da daha önce birkaç kez motosiklet kazası geçirdiği ortaya çıktı. Kara, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda, Taşan'ın kendisine hediye ettiği çiçek buketini takipçilerine göstererek gözyaşı döktü. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. (DHA)