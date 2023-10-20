Motorsuz Araçların Kullanımında Emniyet Tedbirleri Alınmalı

Sürücü kursu eğitmenlerinden motorsuz araç sürücülerine uyarılar

Motorsuz araçlarda emniyet tedbirleri olmazsa olmaz

Sürücü kursu eğitmeni Ekrem Kaya :

"Taşıt kullananlar o kadar rahat hareket ediyor ki içler acısı"

Sürücü kursu eğitmeni Ekrem Kaya :

"Kask takılması ve emniyet tedbirlerinin alınması gerekiyor"

ESKİŞEHİR - Son yıllarda trafikte yaygın olarak kullanılan motorsuz araçların karıştığı kazaların ihmalkarlık sonucu meydana geldiğini söyleyen Eskişehirli sürücü kursu eğitmenleri, emniyet tedbirlerinin alınarak bu tip araçların sürülmesi gerektiğini anlattı.

Eskişehir'de trafikte motorsuz taşıt kullanımı günden güne artarken, kullanımdan kaynaklı bazı sıkıntılar meydana gelebiliyor. Özellikle bisiklet, motosikletli bisiklet ve scooter sürücülerinin yoğunluğu cadde ve sokaklarda dikkat çekiyor. Üç veya iki şeritli yollarda seyir halinde olan bu tür araçlar zaman zaman hem kendilerini hem de trafikteki diğer araçları tehlikeye atabiliyor. Sürücü kursu uzmanları ise motorsuz araçların trafik kurallarına uyarak kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.

"Taşıt kullananlar o kadar rahat hareket ediyor ki içler acısı"

Eskişehir'de bir sürücü kursunda eğitmen olan Ekrem Kaya, kentte yakın zamanda scooter kazalarının olduğunu, trafikte kurallara uyulmamasının bu kazaların devam edeceğini belirtti. Scooter başta olmak üzere motorsuz araç sürücülerinin şerit ihlali yaptıklarını ifade eden Kaya, "Üç veya iki şeritli yollarda bisikletlerin, motosikletli bisikletlerin, scooterların motorsuz araçların tam araçların ortasından gitmesi trafikte bazı sıkıntılara yol açıyor. Eskişehir'de yakın zamanda scooter kazaları oldu. Her zaman da kaza olmaya aday böyle şeyler. Herkes kendi yolundan gitmek zorunda. Motorlu taşıtların arasına girmemeleri lazım. Şehrimizin merkezi zaten çok küçük. Yaya yolundan giderken korkuyoruz, taşıt yolundan giderken korkuyoruz. Maddi kazalar haricinde kazalar oluyor. Kazalarda kırık çıkıklar bile oluyor. O yüzden bu konuda hassas olmamız gerekiyor. Özellikle scooter kullananlar kendi yolundan, araçların arasına girmeden gitmelerini istiyoruz. Kask takmıyorlar, sürücünün kendisi kaskı takıyor, arkasında birisi varsa takmıyor ya da çoluk çocuk binince çocuklarda kask olmuyor. Zaten bu araçlara kalabalık binme şansı yok. Bu araçlar en fazla iki kişilik oluyor. Kucağa çocuğu alıp, ön tarafa, arka tarafa çocuğu oturtup gitme şansı yok. Kask takılması ve emniyet tedbirlerinin alınması gerekiyor. Taşıt kullananlar o kadar rahat hareket ediyor ki içler acısı. İnsana çok üzücü geliyor. Ben trafik eğitmeni olarak bunlardan yana çok üzülüyorum" diye konuştu.