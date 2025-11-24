Motorlu Testere Kazası: Ayak Başparmağı Koptu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bahçesinde odun kesen Serdar A.'nın (43) elindeki motorlu testerenin düşmesi sonucu ayak başparmağı koptu.

Olay, saat 15.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Gündüzlü Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Serdar A., motorlu testere ile odun kesmeye başladı. Kesim sırasında elinden düşen motorlu testere sol ayak başparmağına isabet ederek kesti. Ayak başparmağı kopan Serdar A., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan yaralı, parmağı yerine dikilmek üzere ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Jandarma, olaya ilişkin inceleme başlattı.