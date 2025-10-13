Motor Arızası Nedeniyle Sürüklenen Yelkenli Tekne Kurtarıldı
Muğla'nın Akçalı Adası açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen 17 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait hızlı tahlisiye botu ile kurtarılarak Bodrum Belediyesi Marina'sına yanaştırıldı.
MUĞLA Akçalı Adası açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 2 kişinin bulunduğu yelkenli tekne, hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, Bodrum ilçesinde iskeleye yanaştırıldı.
Akçalı Adası açıklarında 17 metre uzunluğundaki bir yelkenli tekne motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla yardım istemesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-6' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 2 kişinin olduğu tekne, tahlisiye botuyla yedeklenip, Bodrum Belediye Marina'ya yanaştırıldı.
