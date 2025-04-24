Mossad Direktörü Barnea, Katar'da Esir Takası Görüşmeleri İçin İkili Temaslarda Bulundu

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın Direktörü David Barnea'nın Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile esir takasına varılması için yürütülen çabaları görüşmek üzere Doha'ya gittiği belirtildi.

İsrail basınında yer alan haberde, Barnea'nın, Katar'ın başkenti Doha'ya gittiği kaydedildi.

Barnea'nın Doha'da Al Sani ile bir araya gelerek İsrail ve Hamas arasında esir takasına varılması için yürütülen çabaları görüşeceği ifade edildi.

İsrail makamlarından ise Mossad Direktörü'nün Katar ziyaretine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Hamas ile İsrail arasında yeni bir esir takası için Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda çabalar yürütülse de henüz bir sonuç alınmadığı belirtiliyor.

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurmuştu.

Buna ek olarak İsrail ordusu 18 Mart'ta ateşkesi bozarak Gazze'ye yönelik saldırılara yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1978 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 207 kişi yaralandı.