Üye Girişi
Haberler

Moskova'daki terör saldırısını gerçekleştiren saldırganların Türkiye bağlantısı ortaya çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın başkenti Moskova'da 137 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren saldırganlardan ikisinin, uzun süredir Moskova'da ikamet ettiği, biten ikamet sürelerini uzatmak için Türkiye'ye kısa süreliğine giriş-çıkış yaptıkları tespit edildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği Moskova'daki terör saldırısını gerçekleştiren saldırganlarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Tacik saldırganlardan ikisinin uzun süredir Moskova'da ikamet ettiği, Rusya'daki ikamet sürelerini uzatmak için ülkeden çıkış yapmaları gereken saldırganların, coğrafi yakınlığı ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasına uygulanan ambargoların fazla seçenek bırakmaması nedeniyle Türkiye'ye geldikleri belirlendi.

Haklarında herhangi bir "arama kaydı" bulunmayan saldırganların pasaportlarını kullanarak Türkiye ve Rusya arasında seyahat edebildiği belirtildi.

Rusya'da radikalleştiler

Saldırganlardan Shamsidin Fariduni'nin 20 Şubat'ta havayoluyla Rusya'dan Türkiye'ye giriş yaptığı, İstanbul Fatih'te bir otelde kaldıktan sonra 2 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndan Rusya'ya gittiği tespit edildi.

Diğer saldırgan Saidakram Rajabalizoda'nın ise 5 Ocak'ta İstanbul'a gelerek Fatih'te bir otelde bir süre kaldığı, daha sonra Fariduni ile aynı uçakta Moskova'ya döndüğü belirlendi.

Fariduni'nin yakalandığında yapılan ön ifadesinde, vizesi bittiği için Türkiye'ye gidip geldiğini itiraf ettiği belirtildi.

Güvenlik kaynakları, 2 saldırganın Rusya'da radikalleştiği, Türkiye'de geçirdikleri sürenin kısa olduğu, bu sürenin "radikalleşme" için yeterince uzun olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'yi de hedef almışlardı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonundaki terör saldırısının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Güvenlik kaynakları, son dönemde DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti kolunun saldırılarını aynı coğrafya üzerinde gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

Terör örgütü DEAŞ'ın en fazla hedef aldığı ülkelerin başında Türkiye geliyor. Son olarak 28 Ocak 2024'te iki DEAŞ'lı terörist Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde bir saldırı gerçekleştirmiş, 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu saldırının ardından DEAŞ'a yönelik peş peşe operasyonlar düzenlenmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Güvenlik kaynakları, PKK, DEAŞ ve El Kaide gibi örgütler arasında ayrım yapmaksızın terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü kaydetti.

Aynı coğrafyada saldırılar gerçekleştirdiler

Bu yılın başında İran'ın Kirman kentinde İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4'üncü ölüm yılında düzenlediği saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.

Terör örgütünün Afganistan ve çevre bölgelerde faaliyet gösteren kolu olarak bilinen DEAŞ sözde Horasan Vilayeti, Ekim 2022'de İran'ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ Camisi'ne saldırı düzenlemiş, 15 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.

DEAŞ, Aralık 2022'de ise Afganistan'ın başkenti Kabil'de Çinlilere ait bir otele silahlı ve bombalı saldırı düzenlemiş, saldırıda da 3 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Moskova Rusya Güvenlik Terör Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Memet Yaşar kimdir? İYİ Parti Elazığ Palu Belediye Başkan adayı Memet Yaşar kimdir? Fevzi Çakmak kimdir? İYİ Parti Elazığ Keban Belediye Başkan adayı Fevzi Çakmak kimdir? DEVA Partisi Düzce adayı Murat Caymaz kimdir? 2024 DEVA Partisi Düzce belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Aksaray adayı Necati Coşkuner kimdir? 2024 DEVA Partisi Aksaray belediye başkan adayı kim oldu? Mehmet Balcı kimdir? İYİ Parti Edirne Süloğlu Belediye Başkan adayı Mehmet Balcı kimdir Volkan Güzelergene kimdir? İYİ Parti Edirne Meriç Belediye Başkan adayı Volkan Güzelergene kimdir? Yılmaz Genel kimdir? İYİ Parti Edirne Lalapaşa Belediye Başkan adayı Yılmaz Genel kimdir Abdullah Naci Ünsal kimdir? İYİ Parti Edirne İpsala Belediye Başkan adayı Abdullah Naci Ünsal kimdir Ömer Sacit Sakarya kimdir? İYİ Parti Edirne Havsa Belediye Başkan adayı Ömer Sacit Sakarya kimdir Ediz Martin kimdir? İYİ Parti Edirne Uzunköprü Belediye Başkan adayı Ediz Martin kimdir Zafer Sarıkeçe kimdir? İYİ Parti Edirne Keşan Belediye Başkan adayı Zafer Sarıkeçe kimdir Ege Bitikli Sakin kimdir? İYİ Parti Edirne Enez Belediye Başkan adayı Ege Bitikli Sakin kimdir DEVA Partisi Ardahan adayı Halil Kaçar kimdir? 2024 DEVA Partisi Ardahan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Bayburt adayı Can Kurban Arslan kimdir? 2024 DEVA Partisi Bayburt belediye başkan adayı kim oldu? İlker Panar kimdir? İYİ Parti Düzce Kaynaşlı Belediye Başkan adayı İlker Panar kimdir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title