Moskova'daki Türk toplumu Ramazan Bayramı'nı kutladı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Türk toplumu, bir araya gelerek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Moskova'daki bir alışveriş merkezinde Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Rus- Türk İş İnsanları Birliğinin (RTİB) organizasyonuyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Programa, Büyükelçi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, RTİB Başkan Vekili Gülşah Baysal, Rusya'da faaliyet gösteren Türk iş insanları, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, büyükelçilik çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, bütün vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Türk iş insanlarına bu programa katkılarından dolayı teşekkür eden Bilgiç, "Onlar, bizim burada en büyük gücümüz. Ne zaman bir şey düzenlemek istesek ya da ne zaman bir şeye ihtiyacımız olsa RTİB yardıma koşuyor." dedi.

Bilgiç, büyükelçilik olarak Rusya'da bulunan Türk vatandaşlarının her zaman yanında olduklarını belirterek, "Kapımız her zaman sizlere açık. Herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

RTİB Başkan Vekili Baysal da herkesin bayramını kutlayarak, "Bayramlar bir araya geldiğimiz çok özel anlar. Burada bir arada olmaktan mutluyuz. Bu programın Rusya'da yaşayan Türk toplumu için ayrı bir önemi var. Her yerde, her coğrafyada barış diliyorum." diye konuştu.

Bayramlaşma programında, Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.