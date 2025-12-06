Rusya'da Osmanlı mutfağı 'Yunus Emre Sevgi Sofrası' ile tanıtıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, farklı coğrafyalardan Anadolu'ya taşınarak tarih boyunca Türk kültürüyle harmanlanan lezzetlerin yer aldığı Osmanlı mutfağı tanıtıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü işbirliği ve Türk Hava Yollarının (THY) desteği ile bir otelde "Yunus Emre Sevgi Sofrası" programı düzenlendi.

Programa, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, Moskova YEE Koordinatörü Ersin Akbulut, Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Çiğdem Yıldız, yabancı ülkelerin Rusya'da bulunan büyükelçileri ve eşleri, Türk iş insanları ve davetliler katıldı.

Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü öğretmenleri tarafından yapılan Osmanlı lezzetleri, kültürel tarihi ve önemi ile birlikte önce Büyükelçi Bilgiç tarafından yabancı büyükelçilere anlatıldı.

Misafirlere bademli terbiyeli tavuk çorbası, fava, mastabe, fıstıklı, kuş üzümlü, zeytinyağlı dolma, pastırmalı börek, terkib-i seferceliyye (Osmanlı usulü etli ayva), Kestaneli Dane-i Bulgur (kestaneli bulgur pilavı), sumak soslu yeşil salata, güllaç ve şerbet servis edildi.

Moskova YEE Koordinatörü Akbulut, etkinliğin Yunus Emre Enstitüsü ile Olgunlaşma Enstitüleri arasında yapılan işbirliği kapsamında, Osmanlı mutfağının yurt dışında tanıtılması amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Akbulut, "Dünyanın farklı coğrafyalarından Anadolu'ya bir şekilde gelmiş, Anadolu insanının kendi ruhunu, kültürünü kattığı yemekleri farklı bölgelere de Türkler taşımış. Bu yemeklerden bazıları menüye alınıyor, bu menü de uluslarası misafirlere tanıtılıyor. Ortaya çıkan ortak kültür malzemesi yabancılara sunulmuş oluyor." diye konuştu.

"Yunus Emre Sevgi Sofrası" etkinliğinin 5 ülkeyi kapsadığını belirten Akbulut, Viyana ve Budapeşte'nin ardından Moskova'daki programların da tamamlandığını, iki ülkede daha gerçekleştirileceğini ifade etti.

Akbulut, ortak kültürel mutfak ürünlerinin daha sonra kitap haline getirileceğini ve bunun için bir lansman yapılacağını da aktardı.