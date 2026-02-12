Moskova'da eksi 25 derecede çil keklikleri görüntüledi

RUSYA'nın başkenti Moskova'da eksi 25 derece hava sıcaklığında yiyecek bulmakta zorlanan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan çil keklikler, şehir merkezine kadar indi. O anlar Diyarbakırlı fotoğrafçı Turan Özfidan tarafından görüntülendi.

Moskova'ya 10 kilometre mesafede yaşayan iş insanı ve yaban hayatı fotoğrafçısı Turan Özfidan, hava sıcaklığının eksi 25 dereceyi bulduğu kentte yiyecek bulmakta zorlandıkları için şehir merkezine kadar inen çil keklikleri fotoğrafladı. Özfidan, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin listesinde yer alan çil keklikler için yem bıraktı. Bindiği otomobilden kekliklerin video ve fotoğraflarını çeken Özfidan, "İşim gereği Moskova'da yaşıyorum. Hava sıcaklığının eksi 25 dereceyi bulduğu bu günlerde çil keklikler yiyecek bulabilmek için şehir merkezlerine kadar geliyor. Kendi arazimde onları fark edince bu anları görüntüledim" dedi.

Haber- Kamera: Selim KAYA/ DİYARBAKIR,