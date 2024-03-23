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Moskova'da düzenlenen terör saldırısında ölü sayısı 115'e yükseldi

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Rusya Soruşturma Komitesi, dün akşam Moskova'da Crocus City Hall Konser Salonu'na düzenlenen silahlı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 115'e yükseldiğini açıkladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall isimli konser salonuna dün akşam düzenlenen ve terör örgütü IŞİD'in üstlendiği silahlı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 115'e yükseldi. Rusya Soruşturma Komitesi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Ölü sayısının 115 kişi olduğu tespit edilmiştir. İlk verilere göre ölüm nedenleri ateşli silah yaralanmaları ve yanmadan kaynaklanan zehirlenmelerdir.

Konser salonu binasında yapılan incelemenin ilk sonuçları, teröristlerin saldırıda otomatik silahlar kullandığını ve bu silahların, geride bıraktıkları mühimmatla birlikte Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi müfettişleri tarafından bulunup ele geçirildiğini göstermektedir. Şu anda bu kanıtlar üzerinde balistik, genetik ve parmak izi incelemeleri yapılmaktadır.

Teröristlerin, konser salonu binasını ateşe vermek için yanıcı bir sıvı kullandıkları da tespit edilmiştir.

Ukrayna sınırına yakın Bryansk Bölgesi'ndeki özel servisler ve kolluk kuvvetleri, Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısının failleri arasından dört şüpheliyi gözaltına aldı.

Rusya Soruşturma Komitesi, terör saldırısı sırasında Crocus City Hall'da bulunan vatandaşlara ve trajedinin tüm görgü tanıklarına, dün gece meydana gelen olayların tam resminin ayrıntılı bir şekilde yeniden oluşturulması için mevcut tüm bilgileri sağlamaları talebiyle çağrıda bulunmaktadır."

Kaynak: ANKA / Güncel

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