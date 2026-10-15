Morityus'ta protestolarda 94 kişi gözaltına alındı, sokağa çıkma yasağı uzatıldı

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Morityus'ta su sıkıntısı ve hayat pahalılığı nedeniyle başlayan protestoların ardından 94 kişi gözaltına alınırken, sokağa çıkma yasağı cuma gününe kadar uzatıldı.

Yerel medyadaki haberlere göre, Morityus'ta hükümet salı günü ilan edilen sokağa çıkma yasağını cuma gününe kadar uzattı.

Başbakan Navin Ramgoolam başkanlığında dün düzenlenen kabine toplantısında, olaylara ilişkin polis raporları ele alındı.

Kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı kararının onaylanarak cuma gününe kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde yağma, kundaklama, patlayıcı madde bulundurma, sokağa çıkma yasağını ihlal etme ve kamu malına zarar verme gibi olayların yaşandığı belirtilerek, güvenlik güçlerinin stratejik noktalardaki varlığının artırılacağı kaydedildi.

Siber Suçlar Biriminin sosyal medya platformlarını 24 saat izleyeceği ve nefret söylemi ile şiddete teşvik içeren paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatacağı ifade edildi.

Hükümet ayrıca, olaylara karışan şüpheliler hakkındaki davaların daha hızlı görülmesi için yeni bir mekanizma oluşturdu.

Olaylarla bağlantılı olarak 16'sı çocuk, 1'i polis memuru, 94 kişi gözaltına alınırken, 7 polis memurunun da yaralandığı bildirildi.

Su sıkıntısı ve hayat pahalılığı protesto ediliyor

Ülkede son günlerde yaşanan su sıkıntısı ve hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestolar, polis memurunun bir kadını vurmasıyla şiddet olaylarına dönüştü.

Görgü tanıklarının aktardığına göre polis memuru, uyarıda bulunmadan ateş ederek kadını boynundan vurdu. Gözaltına alınan polis memuru, mahkemeye çıkarıldı.

Hastanede tedavisi süren kadının vücudundaki kurşunun, Morityus'a gönderilen Hintli cerrahlardan oluşan bir ekip tarafından çıkarıldığı bildirildi.

Kaynak: AA