Moritanya Açıklarında Düzensiz Göçmen Teknesi Alabora Oldu: 69 Ölü

Güncelleme:
Batı Afrika ülkesi Moritanya açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 69 kişi yaşamını yitirdi. Teknenin motor arızası nedeniyle alabora olduğu ve 17 kişinin kurtularak sahile ulaştığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Moritanya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 69 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Gambiya'dan, İspanya'nın Kanarya Adaları'na ulaşmayı hedefleyen düzensiz göçmenleri taşıyan tekne Moritanya'nın başkenti Nuakşot açıklarında alabora oldu.

Alabora olan teknede 69 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, sahile kadar yüzmeyi başaran 17 kişi kurtuldu.

Teknenin yaklaşık 160 kişiyi taşıdığı belirtiliyor. Suda kaybolan onlarca kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kapasitesinin üzerinde yolcu ve yük taşıyan teknenin motor arızasından sonra alabora olduğu tahmin ediliyor.

Batı Afrika'dan Kanarya Adaları'na uzanan Atlantik rotası, düzensiz göçmenler için en tehlikeli güzergahlardan biri olarak biliniyor.

Son yıllarda bakımsız tekneler ve aşırı kalabalık yolculuklar nedeniyle çok sayıda benzer facia yaşandı.

Temmuz 2024'te Moritanya'nın başkenti Nuakşot açıklarında göçmenleri taşıyan bir tekne batmış, en az 15 kişi ölmüş ve yaklaşık 200 kişi kaybolmuştu.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
