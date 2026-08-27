Moritanya'da 161 Göçmen Kurtarıldı

Moritanya Sahil Güvenliği, ülkenin Mheijrat bölgesi açıklarında bir teknede taşınan 161 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Gambiya'nın başkenti Banjul'dan hareket eden teknenin, yaklaşık 8 gün boyunca denizde kaldığı belirtildi.

Açıklamada, Sahil Güvenlik ekiplerinin tekneyi tespit ederek müdahalede bulunduğu ve teknedeki 161 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, kurtarılanlar arasında 99 Senegalli, 56 Gineli ve 6 Gambiyalı bulunuyor.

Göçmenler, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından başkent Nuakşot'taki kabul merkezine sevk edildi.

Batı Afrika ülkelerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan çok sayıda düzensiz göçmen, Moritanya kıyılarından hareket ederek İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na ulaşmayı hedefliyor.

Atlantik üzerinden gerçekleştirilen bu yolculuk, düzensiz göçmenlerin kullandığı en tehlikeli rotalardan biri olarak biliniyor ve sık sık ölüm ve kurtarma vakaları yaşanıyor.

Ağustos 2025'te Mheijrat açıklarında meydana gelen tekne kazasında da 69 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) temmuzda yapılan açıklamada, Gambiya'dan yola çıkan, 180'den fazla kişiyi taşıyan ve Moritanya açıklarında alabora olan teknedeki 38 kişinin kurtarıldığı, 143'den fazla kişinin hayatını kaybettiği veya kaybolduğu belirtilmişti.?????

Kaynak: AA