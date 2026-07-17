Çinli Moonshot Aı, Dünyanın En Büyük Açık Kaynaklı Yapay Zeka Modeli Kimi K3'ü Tanıttı

SHANGHAİ, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çinli yapay zeka startup'ı Moonshot AI, 2,8 trilyon parametreye sahip en yeni modeli Kimi K3'ü piyasaya sürdü. Kimi K3, küresel olarak en yüksek parametreye sahip açık kaynaklı yapay zeka modeli olarak öne çıkıyor.

Şirketten perşembe günü yapılan açıklamada, Kimi K3'ün yerleşik olarak görsel anlamayı desteklediği ve 1 milyon tokenlik bağlam penceresine sahip olduğu ifade edildi. Modelin, yazılım mühendisliği, bilgi yoğun işler, derinlemesine araştırma ve çok modlu anlama gibi karmaşık görevler için optimize edildiği de belirtildi.

Açıklamada, "Daha fazla parametre, modelin daha üst düzey yeteneklere sahip olduğu ve daha akıllı bir performans sunabileceği anlamına geliyor" denildi.

Yapılan incelemeler, Kimi K3'ün genel zeka seviyesinin, dünya çapında önde gelen kapalı kaynaklı modellerin seviyesine yakın olduğunu gösteriyor.

Uzmanlara göre, giderek daha fazla Çin menşeli açık kaynaklı büyük model, bireysel atılımlardan kolektif ilerlemelere dönüşüyor ve yapay zekanın küresel gelişimine yeni yaklaşımlar sunuyor.

Kaynak: Xinhua