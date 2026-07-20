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Dışişleri Bakanlığından Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 90. yıl dönümüne ilişkin açıklama

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Dışişleri Bakanlığı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 90 yıldır tarafsızlık, şeffaflık ve titizlikle uygulandığını, sözleşmenin Karadeniz'de barış ve güvenliğin teminatı olduğunu açıkladı. Türkiye sözleşmeyi aynı kararlılıkla uygulamaya devam edecek.

Dışişleri Bakanlığı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin Türkiye tarafından tam 90 yıldır tarafsızlık, şeffaflık ve titizlikle uygulandığını belirterek, sözleşmenin Karadeniz'de barış, güvenlik ve istikrarın ana teminatlarından biri olduğunu bildirdi.

Bakanlık, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanmasının 90. yıl dönümü hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 20 Temmuz 1936'da imzalanan ve ülkenin iç suları olan Türk boğazları üzerindeki egemenliğini teyit eden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin Türkiye tarafından tam 90 yıldır tarafsızlık, şeffaflık ve titizlikle uygulandığı ifade edildi.

Karadeniz'de barış, güvenlik ve istikrarın ana teminatlarından biri olan sözleşmenin, gerek barış gerek savaş dönemlerinde geçerliliğini kesintisiz şekilde koruduğu ve değerini kanıtladığı belirtilen açıklamada, "Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni aynı kararlılıkla uygulamaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Tuğba Altun
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