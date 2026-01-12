Haberler

"Molla Gürani" belgeselinin tanıtımı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından hazırlanan 'Molla Gürani' belgeselinin ilk tanıtımı yapıldı. Belgesel, Molla Gürani'nin ilim, eğitim ve ahlak mirasını çağdaş sinema diliyle ortaya koymayı hedefliyor.

Akademisyenlerce hazırlanan "Molla Gürani" belgeselinin kısa tanıtımı yapıldı.

Dicle Üniversitesinden yapılan açıklamada, Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Zuhal Akmeşe ile İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim görevlisi Ahmet Bikiç tarafından hazırlanan belgeselin ilk teasırının (tanıtım) yayımlandığı belirtildi.

Çalışmanın tarihsel kaynaklara dayandığı ve çağdaş sinema diliyle izleyiciyle buluşturulmasının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Molla Gürani'nin ilim, eğitim ve ahlak eksenli mirası, disiplinlerarası bir bakışla ele alınırken anlatının düşünsel derinliği kadar görsel ve anlatısal tutarlılık da ön planda tutuluyor. Belgesel, yalnızca bir biyografik anlatı olmanın ötesine geçerek, Türk tarihi, inancı, eğitim anlayışı ve kültürel hafızası açısından kalıcı bir görsel belge olma iddiası taşıyor. Üniversiteler arası iş birliğinin güçlü bir örneğini sunan yapım, akademi ile sinemanın üretken buluşmasını da görünür kılıyor."

Belgesel için ileriki süreçte tanıtım toplantısının da yapılacağı vurgulanan açıklamada, "Belgeselin üretim süreci, metodolojik çerçevesi ve gösterim takvimi kamuoyuyla paylaşılacak. Yapımın, hem akademik çevrelerde hem de geniş izleyici kitlesinde önemli bir karşılık bulması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
BBP Genel Başkanı Destici'den çok konuşulan öneri

Çok konuşulan öneri: İşe 1 saat geç gitmeli, 1 saat erken çıkmalılar
Herkes merakla bekliyordu! İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih

İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih
İranlı bakanın 'Her şey kontrol altında' iddiası tartışma yarattı

Bakanın iddiası komşuyu karıştırdı! Görüntüler aynı şeyi söylemiyor
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi