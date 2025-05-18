Moldovalı Turist, Unutulan Cep Telefonunu Sahibine Teslim Etti

Moldovalı Turist, Unutulan Cep Telefonunu Sahibine Teslim Etti
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Antalya'nın Serik ilçesinde tatil yapan Moldova uyruklu turist, piknik alanında bulduğu cep telefonunu sahibine iade etti. Ümmü Karaca, telefonunu unuttuğunu fark ettiğinde turist Vlad Istrati, sosyal medya aracılığıyla sahibine ulaştı ve telefonu geri verdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde Moldova uyruklu turist bulduğu cep telefonunu sahibine teslim etti.

Boğazkent turizm merkezinde ailesiyle piknik yapmaya giden Ümmü Karaca oturdukları yerde cep telefonunu unuttu.

Serik'e tatil yapmak için gelen Vlad Istrati, mesire alanında gezerken cep telefonunu buldu.

Telefondaki sosyal medya hesaplarından Karaca'nın arkadaşlarına mesaj yazan Istrati, telefonun kendisinde olduğunu bildirip adresini yazdı.

Kendisine ulaşan arkadaşlarından aldığı adrese giden Karaca, cep telefonunu teslim alıp Istrati'ye teşekkür etti.

Telefonunu mola verdiği yerde unuttuğunu belirten Karaca, "Turist arkadaş bana telefonumdan ulaştı, ben de geldim ve telefonumu aldım, çok teşekkür ederim." dedi.

Bulduğu cep telefonunu teslim eden Istrati ise "Zamanında ben de cep telefonumu kaybetmiştim ama getiren olmamıştı. O yüzden bulduğum telefonu sahibine teslim etmeyi düşündüm." diye konuştu.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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