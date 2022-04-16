Moldova-Ukrayna sınır kapısında Ukraynalılara yiyecek-içecek yardımıYardım gönüllüsü Denis Neguritsa: "Ukraynalılara mülteci değil, dostlarımız demek...

- Moldova-Ukrayna sınır kapısında Ukraynalılara yiyecek-içecek yardımı

Yardım gönüllüsü Denis Neguritsa: "Ukraynalılara mülteci değil, dostlarımız demek istiyoruz"

KİEV - Moldova-Ukrayna sınır kapısında bulunan yardım merkezinde sınırdan geçmek isteyen Ukraynalılara gıda ve içecek desteği veren yardım gönüllülerinden biri olan Denis Neguritsa, "Ukraynalılara mülteci değil, dostlarımız demek istiyoruz" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, halk ülkeyi terk etmeyi sürdürüyor. Ukrayna'nın Moldova'ya açılan sınır kapısı Palanka'da da zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Araç geçişi sırasında uzun kuyrukların oluştuğu sınır bölgesinde, Moldovalı gönüllü yardım dernekleri Ukraynalılara yiyecek ve içecek desteği sağlıyor.

"Savaştan sonra hemen geri döneceğiz"

Kızı ile birlikte Ukrayna'dan ayrılarak Bulgaristan'a giden Oksana Mazurenko,"Odessa'dan Bulgaristan'a gidiyorum. Ne yazık ki Ukrayna için çok ama çok endişeleniyorum. Ülkemin güvende olmasını istiyorum. Elbette en kısa sürede geri dönmek istiyorum, savaştan sonra hemen geri döneceğiz" dedi. Ailesi ile birlikte Moldova'nın başkenti Kişinev'e giden Ekaterina Sautenko ise, "Merhaba ben Harkovluyum. Savaşın başladığı 24 Şubat'ta Rus füzeleri 06.30'da şehri bombaladı. Ailemle ve çocuklarımla birlikte Harkov'dan ayrılmak zorunda kaldım. Aslında bu çok zordu çünkü 120 kilometrelik bir yol geldik. Büyük bir trafik sıkışıklığı mevcut ve insanlar 6 saat boyunca trafikte kaldı. Şimdi Moldova'dayım, Ukrayna - Moldova sınırında farklı ülkelerin insani yardım sağladıkları yerdeyim. Burada ücretsiz yemek, çay ve mülteciler için çeşitli yardımlar var" ifadelerini kullandı.

"Ukraynalılara mülteci değil, dostlarımız demek istiyoruz"

Moldova-Ukrayna sınırında yardım görevlisi olarak görev alan ve elinden geldiğince Ukraynalılara destek veren Denis Neguritsa ise, "Benim adım Denis, gönüllü olarak çalışıyoruz. Ukrayna ve Moldova sınırındayız. Sınırın adı Palanka. Burası insanlarla, Ukraynalılarla, mültecilerle buluştuğumuz çadırımız. Ukraynalılara mülteci değil, dostlarımız demek istiyoruz. Bunu kabul eden taraf olan Moldova ile yapıyoruz çünkü onları sevdiğimizi göstermek istiyoruz. Bunu tüm kalbimizle yapıyoruz. İhtiyacı olanlara, başı dertte olanlara, acı çekenlere, şu anda Ukrayna'da olanlarla bağlantılı olarak yardım ediyoruz. İşte şu anda burada olan bu ürünler onlar için. Burada her şey bedava, burada paraya gerek yok, bunu gönüllü olarak tüm kalbimizle Ukraynalılara yardım ediyoruz" dedi.