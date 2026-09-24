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Moldova sınırı yakınlarında Romanya hava sahasında 4 dakika kalan İHA Solca'da düştü

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Romanya Savunma Bakanlığı, 4 dakika hava sahasında kalan İHA'nın Suceava Solca'da düştüğünü, can ve mal kaybı olmadığını bildirdi. Moldova ise 4 İHA'nın hava sahasını ihlal ettiğini, en az birinin kuzeyde patladığını duyurdu; Sandu Rusya'nın savaşını Avrupa için tehdit saydı.

Romanya'nın kuzeydoğusunda, Moldova sınırı yakınlarında bulunan Suceava kentine bağlı Solca kasabasında bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.

Romanya Savunma Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, radar gözetleme sistemlerinin sabah saatlerinde Romanya hava sahasını ihlal eden bir İHA tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada, 4 dakika boyunca Romanya hava sahasında kalan İHA'nın Moldova sınırı yakınlarındaki Suceava kentine bağlı Solca kasabasında düştüğü ifade edildi.

İHA'nın düşmesinin ardından ekiplerin olay yerine gittiği, olayda can ve mal kaybı olmadığı aktarılan açıklamada, düşen İHA'nın küçük boyutlarda olduğu ve yangın meydana gelmediği kaydedildi.

Moldova da 4 İHA'nın hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu da basına yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında 4 İHA'nın Moldova hava sahasını ihlal ettiğini belirtti.

Sandu açıklamasında, "İHA'lardan en az bir tanesi (Moldova'da) kuzeyde patladı. Rusya'nın savaşı tüm Avrupa için bir tehdit oluşturuyor. Ukrayna'nın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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