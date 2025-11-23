Mohamad Ismail Al Janabi, 'İslam Sanatında Geometrik Desenler Ansiklopedisi'ni Tanıttı

Akademisyen ve yazar Mohamad Ismail Al Janabi, yeni çalışması "İslam Sanatında Geometrik Desenler Ansiklopedisi" kapsamında Taksim Kitapevi'nde okurlarla bir araya geldi.

Bir süredir İslam kültüründe yer alan çalışmalarını üç cilt olarak bir araya getiren Al Janabi'nin, çalışmasının birinci cildinde geleneksel usulde geometrik desenlerin temel ilkeleri, kuralları ve çizim metodolojisi, ikinci cildinde 101 dörtlü desenin çizimleri, son ciltte ise 46 beşli ve 35 altılı desenin çizimleri inceleniyor.

Janabi, eserin imza gününde yaptığı konuşmada, 3 ciltin uzun bir projenin sadece başlangıcı olduğunu belirterek, "Daha ileri desenler için farklı ciltler de çıkacak. Bu sadece bir başlangıç. İlk cilt içlerinde en zoru olduğu için diğerlerinde sadece desenler yer alacak. Dolayısıyla onların çıkması daha kolay olacak. Bu çok uzun soluklu bir proje. Sizin de desteklerinizle bu sanatı UNESCO'ya tanıtmak ve dünya miraslarına dahil etmek istiyoruz." dedi.

"Türkçe ve İngilizce olarak kitabı çıkardım"

Çalışmanın hazırlık sürecinin uzun olduğunu ifade eden Janabi, "Başlangıçta kitapların şekli nasıl, hangi dilde olacak, bunlarla alakalı bazı çalışmalar yaptım. İlk olarak Arapça da olsun istedim ama Arapça sağdan yazılıyor, Türkçe ve İngilizce soldan yazılıyor. Bu tür şeylerle deneyerek, görerek sonunda sadece Türkçe ve İngilizce olarak kitabı çıkardım ve yaklaşık 6-7 yıl sürdü." diye konuştu.

Janabi, fikrin kendisinden çıktığını ama bir ekip desteği olmadan bu çalışmanın tamamlanamayacağını aktararak, şöyle devam etti:

"Kitabı yazarken veya desenleri çizerken mutlaka başkalarının da görmesi gerekiyor. Onların gördüğü hataları siz göremeyebiliyorsunuz veya tam tersi oluyor. O yüzden çok büyük bir ekibin yardımları ve desteğiyle, emekleriyle ortaya çıkan bir kitap. Zaten bir ansiklopedi, kitap değil. Ansiklopedi de tek başına bir kişinin yazıp ortaya koyabileceği bir şey değil."

"İslami geometrik desenlerin bittiğini düşünüyorlar"

İslami geometrik desenlerle ilgili birçok kitap olduğunu ama hepsinin doğru yolu takip etmediğini anlatan Mohamad Ismail Al Janabi, "Çoğunluğu batı yöntemlerini takip ediyorlar. Onlar, İslami geometrik desenlerin bittiğini düşünüyorlar ama bizim yöntemimiz tamamen farklı. Ben babamdan öğrendim, babam ise amcasından öğrenmiş. Hatta bu bir aktarım yoluyla Abbasilere kadar dayanıyor." değerlendirmesini yaptı.

Janabi, bu sanatı bilen insanların çoğunlukla bildiklerini gizli tuttuğuna dikkati çekerek, "Herkese değil, daha çok aile üyelerine öğretiyorlar. Eğer ailelerindeki insanların da buna bir ilgisi olmazsa bu sanatın sonu demektir. Yani geometrik desenlerin ölümüyle sonuçlanır." dedi.

İslam'da üç ana sanat hat, tezhip ve geometri olduğunu vurgulayan Janabi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu üçü tarih boyunca hep birlikte görülmüş, gelişmiştir. Ben babamdan öğrenirken Bağdat'taki eski evlerin geometrik desenlerini inceliyordum. Her evde, pencerede, içeride veya çeşitli yerlerinde hep desenler vardı. Bağdat'ın eski bölgelerindeki evlerde geometrik desenlerle süslü olmayan bir ev bulamazsınız. Bunlar böyle kocaman camiler veya büyük kompleks inşaatlar falan değildi. Gayet de içinde yaşanılan evler ve çok eski evler de değil. Bu sanatın, desenlerin çizimi bittiyse, bu desenler o zaman nereden çıktı? Bu evlere nereden bu desenler ulaştı? Tabii ki geometrik desenlerin geleneksel çizim metodundan."

Janabi, program sonunda okurları için kitaplarını imzaladı.