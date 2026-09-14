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Moğolistan Cumhurbaşkanı: Çin ile enerji ve altyapı işbirliğini derinleştireceğiz

Moğolistan Cumhurbaşkanı: Çin ile enerji ve altyapı işbirliğini derinleştireceğiz
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ULAN BATUR, 14 Eylül (Xinhua) -- Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, ülkenin batısındaki Hovd vilayetinde bulunan Erdeneburen Hidroelektrik Santrali'nin, Moğolistan ile Çin arasındaki tatbiki işbirliğinin önemli bir sonucu olduğunu söyledi.

ULAN BATUR, 14 Eylül (Xinhua) -- Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, ülkenin batısındaki Hovd vilayetinde bulunan Erdeneburen Hidroelektrik Santrali'nin, Moğolistan ile Çin arasındaki tatbiki işbirliğinin önemli bir sonucu olduğunu söyledi.

Pazar günü santralin inşaat sahasında incelemelerde bulunan ve çalışmalar hakkında bilgi alan Khurelsukh, projeyi, enerji ve altyapı sektörlerinde Çin ile tatbiki işbirliğini daha da derinleştirmek üzere bir fırsat olarak değerlendireceklerini belirtti.

Çin tarafının sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmede sergilediği performanstan ve inşaat yönetiminden övgüyle bahseden Khurelsukh, projeye verdiği güçlü destekten dolayı Çin hükümetine müteşekkir olduklarını dile getirdi.

Çin'in Moğolistan Büyükelçiliği Maslahatgüzar Vekili Cao Li ise iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek, karşılıklı stratejik güveni sağlamlaştırmak, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmek ve hidroelektrik santralini, Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi ile Moğolistan'ın "Vizyon 2050" kalkınma planı arasında tam uyumun sağlandığı, örnek niteliğinde yüksek kaliteli bir projeye dönüştürmek üzere Moğolistan'la birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Çin Enerji İnşaat Şirketi tarafından inşa edilen santral an itibarıyla Moğolistan'ın geçim kaynakları açısından kilit öneme sahip en büyük ulusal hidroelektrik projesi konumunda.

Kurulu kapasitesi toplam 90 megavat olan projenin, tam olarak faaliyete geçtiğinde ülkenin batısındaki beş vilayete kesintisiz elektrik sağlaması ve bölgenin enerjide kendine yeterliliğini önemli ölçüde artırması bekleniyor.

Projenin, bölgedeki tarımsal sulamayı iyileştirmesi, kültür turizmi ve balıkçılığın gelişimini teşvik etmesi, ekolojik koruma ve kapsamlı çevre yönetimine katkıda bulunması da öngörülüyor.

Kaynak: Xinhua
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