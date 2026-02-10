Haberler

Somali'de yolcu uçağı pistten çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'nda bir yolcu uçağı, kalkış yaptıktan kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı ve pistten çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan yok.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'nda bir yolcu uçağının pistten çıktığı bildirildi.

Somali Sivil Havacılık Otoritesi Genel Müdürü Ahmed Moallim Hasan, yaptığı açıklamada, Aden Adde Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan bir yolcu uçağının, kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle havalimanına geri dönmek zorunda kaldığını belirtti.

Uçağın piste değdikten sonra kontrolden çıkarak pistin sonunu aştığını kaydeden Hasan, olayda ölen ya da yaralananın olmadığını ifade etti.

Ülkedeki havacılık yetkilileri, kazaya ilişkin teknik incelemenin sürdüğünü açıkladı.

Mogadişu'nun güneyinde yer alan Aden Adde Uluslararası Havalimanı, Somali'nin en işlek havalimanı olarak hizmet veriyor.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane - Güncel
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti

Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan isme bir darbe daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merve Özbey konserinde N'Golo Kante şarkısını söyledi

Söylediği şarkıya gelen tepkiye kendisi de inanamadı
Okyanusa acil iniş yapan uçaktan böyle tahliye edildiler

Okyanusa acil iniş yapan uçaktan böyle tahliye edildiler
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu

"Bana küfür etti" diyen başkanla yazışmalarını tek tek okudu
Epstein insan soyunu kendi DNA'sıyla 'yeniden üretmeyi' hayal ediyormuş

Epstein'in ürkütücü planı! Çiftliğinde kadınları hamile bırakarak...
Merve Özbey konserinde N'Golo Kante şarkısını söyledi

Söylediği şarkıya gelen tepkiye kendisi de inanamadı
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret

Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Görüntü Ankara'dan! Kız arkadaşına centilmenlik yapmak isterken hiç beklemediği bir şey oldu

Görüntü Ankara'dan! Centilmenliğin sonu kötü bitti