Somali'de yolcu uçağı pistten çıktı

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'nda bir yolcu uçağının pistten çıktığı bildirildi.

Somali Sivil Havacılık Otoritesi Genel Müdürü Ahmed Moallim Hasan, yaptığı açıklamada, Aden Adde Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan bir yolcu uçağının, kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle havalimanına geri dönmek zorunda kaldığını belirtti.

Uçağın piste değdikten sonra kontrolden çıkarak pistin sonunu aştığını kaydeden Hasan, olayda ölen ya da yaralananın olmadığını ifade etti.

Ülkedeki havacılık yetkilileri, kazaya ilişkin teknik incelemenin sürdüğünü açıkladı.

Mogadişu'nun güneyinde yer alan Aden Adde Uluslararası Havalimanı, Somali'nin en işlek havalimanı olarak hizmet veriyor.