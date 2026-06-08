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Hindistan Başbakanı Modi'den Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a seçim tebriği

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Hindistan Başbakanı Modi, Ermenistan'da parlamento seçimlerini kazanan Başbakan Paşinyan'ı tebrik ederek, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini derinleştirme arzusunu dile getirdi.

??????? Hindistan Başbakanı Narendra Modi, parlamento seçimlerinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisinin tek başına çoğunluğu sağlamasının ardından tebrik mesajı yayımladı.

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sivil Sözleşme Partisinin seçimlerdeki "etkileyici zaferi" dolayısıyla Paşinyan'ı tebrik ettiğini belirten Modi, "Yenilenen bu yetki, Ermenistan halkının liderliğinize ve vizyonunuza olan kalıcı güven ve inancı yansıtmaktadır. Hindistan ile Ermenistan arasındaki samimi ve tarihi dostluk ile işbirliği bağlarını daha da derinleştirmek için sizinle yakın çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'da parlamento seçimlerinde oy sayım işlemi tamamlanırken, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisinin 105 sandalyeden 61'ini elde ederek tek başına çoğunluğu sağladığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
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