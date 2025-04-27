Modi'den Pahalgam Terör Saldırısına Tepki: Adalet Yerini Bulacak

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen terör saldırısının ardından "adaletin yerini bulacağı" sözünü verdi.

ANI News'ün haberine göre, "Mann Ki Baat" adlı radyo programına konuk olan Modi, Cammu Keşmir'deki saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Modi, Cammu Keşmir'in son yıllarda turizmden eğitim sektörüne pek çok alanda büyüdüğünü ve gençler için fırsatlar sunduğunu savundu.

Bu durumun "teröristleri" rahatsız ettiğini kaydeden Modi, " Hindistan'ın ve Keşmir'in düşmanları, bölgeye barış gelmesinden memnun değil ve Keşmir'i tekrar yok etmek istiyor." görüşünü paylaştı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileten Modi, kurbanların ailelerine "adaletin yerini bulacağı" sözünü verdi.

?Pahalgam terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.