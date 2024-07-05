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Modern Art Orchestra ve Kaan Çelen İstanbul Caz Festivali'nde sahne aldı

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Macaristan'ın yenilikçi orkestralarından Modern Art Orchestra ile Kaan Çelen'in caz davulunun tanınan ismi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen '31. İstanbul Caz Festivali'nde sahne aldı. Konser, 'Türk-Macar Kültür Yılı' kapsamında gerçekleşti.

Kornel Fekete-Kovacs'ın kurduğu, Macaristan'ın yenilikçi orkestralarından Modern Art Orchestra ile caz davulunun tanınan ismi Kaan Çelen, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "31. İstanbul Caz Festivali"nde sahne aldı.

"Türk-Macar Kültür Yılı" kapsamında Rahmi Koç Müzesi'nde düzenlenen konser, Rahmi M. Koç Müzesi, Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi İstanbul, Macaristan Dışişleri, Dış Ticaret Bakanlığı ve Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığının iş birliğiyle gerçekleşti.

Konser öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Çelen, 14 yaşında müziğe başladığını belirterek, "Doğumumda yapılan doktor hatası sebebiyle sol kolumu kullanamıyorum. Fizyoterapistimin önerisiyle müziğe başladım. Çeşitli çalışmalardan sonra caza merak saldım. Bu yolda ilerlemeye başladım. 25 yaşımda ilk albümümü çıkardım. Albümün ismi NA-Zİ-LE. Aynı zamanda annemin ismidir. Bu albüm dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyor. Çünkü daha önce cazda engelli bir isim yok. Dünyada davulun tek kolla çalındığı ilk caz albümü bana nasip oldu." dedi.

Afshin Alizadeh ve Alper Yılmaz ile üç yıllık bir çalışmanın sonucunda "Fellowship" albümünü çıkardığını aktaran Çelen, "Bu yılın eylül veya ekim ayında üçüncü albüm çıkacak. İstanbul Caz Festivali'nde izleyiciyle ilk defa buluşacağım ama aslında bu benim dördüncü festivalim olacak. İKSV'nin Türkiye için önemini artık herkes biliyor. Benim gibi onlar da heyecanlıdır diye tahmin ediyorum. Önceki albümlerimden de birkaç tane parça sunacağız. Umarım güzel bir konser olacak." ifadelerini kullandı.

Modern Art Orchestra, Macar cazının orta kuşak temsilcilerinden ve trompetin dünyaca ünlü ustalarından biri olan Kornel Fekete-Kovecs tarafından 2005'te kuruldu. Avrupa'nın önemli müzik grupları arasında sayılan topluluk, çoğunluğu orkestranın 6 müzisyeni tarafından bestelenmiş, çağdaş müzik eserlerinden oluşan bir repertuvarı sanatseverlerin beğenisine sundu.

Kaynak: AA / Güncel

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