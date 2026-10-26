MKE'nin İDA PİRANA'sı TURNAs-2026'da TB2 kontrolüyle hedefi ikinci kez imha etti

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi ( Mke ) tarafından geliştirilen insansız deniz aracı (İDA) PİRANA, insansız hava aracı (İHA) Bayraktar TB2 üzerinden kontrol edilerek hedef imha edildi.

Mke'den yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanlığı tarafından Antalya Körfezi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen Milli İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı'na (TURNAs-2026) yerli ve milli savunma sistemleriyle katılan Mke, 25 Ekim Seçkin Gözlemci Günü'nde hava ve deniz tehditlerine karşı atış ve taarruz faaliyetleri gerçekleştirdi. MKE tarafından geliştirilen ve daha önce DENİZKURDU-I Tatbikatı'nda su üstü hedefini imha eden kamikaze İDA PİRANA, TURNAs-2026 kapsamında Bayraktar TB2 üzerinden kontrol edilip 100 kilogramlık harp başlığıyla su üstü hedefine taarruz gerçekleştirdi ve hedefini ikinci kez imha etti.

MKE PİRANA HEDEFE SÜRÜ HALİNDE SALDIRABİLİYOR

Kamikaze insansız deniz aracı PİRANA, tekli kullanımın yanı sıra sürü konseptiyle de harekat icra etme kabiliyetine sahip. Sürü halinde görev yapan PİRANA'lar, düşük radar kesit alanı sağlayan tasarım ve özel kaplama özellikleri sayesinde tespit edilme riskini azaltarak hedefe yaklaşabiliyor. Hedef bölgesinde gerçekleştirdikleri manevralarla düşman radar ve savunma sistemlerinin dikkatini dağıtarak, hedeflerin etkili şekilde imha edilmesine imkan sağlıyor.

MKE PİRANA, radyo frekans (RF) ve (SATCOM) uydu iletişimi sayesinde uzaktan kumandalı ya da otonom mod ile operasyon gerçekleştirebiliyor. Uydu kontrol kabiliyeti sayesinde coğrafi kısıtlamaları ortadan kaldıran sistem, kilometrelerce uzaktan kesintisiz olarak sevk ve idare edilebiliyor. 40 knotun üzerindeki hızı ve yüksek manevra kabiliyeti sayesinde hızlı müdahale gerektiren senaryolarda önemli avantaj sağlayan PİRANA, taşıdığı 100 kilogram ağırlığındaki harp başlığıyla 200 deniz milini aşan görev menzili ile uzun mesafelerde de görevini başarıyla icra edebiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı