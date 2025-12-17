Haberler

Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den MKE Modern Makineli Tüfek'in kalifikasyonunun tamamlanmasına ilişkin değerlendirme Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, MKE Modern Makineli Tüfek'in kalifikasyon süreçlerinin tamamlanmasının Türk savunma sanayisinin mühendislik seviyesinin göstergesi olduğunu belirtti. Tüfek, NATO standartlarını başarıyla geçerek ordunun ihtiyaçlarına cevap verecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, MKE Modern Makineli Tüfek'in (MMT) kalifikasyon süreçlerinin başarıyla tamamlanmasının, Türk savunma sanayisinin ulaştığı mühendislik seviyesinin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordumuzun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen MKE MMT'nin kalifikasyon süreçlerinin başarıyla tamamlanması, yerli ve milli savunma sanayimizin ulaştığı mühendislik seviyesinin somut bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Zorlu NATO standartlarını başarıyla geçen, hafifliği ve etkinliğiyle sahada önemli bir güç çarpanı olacak MMT'nin, kahraman Mehmetçiğe hayırlı olmasını dilediğini aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Bu başarıda emeği geçen MKE ailemizi, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi, başkanlığımız personelini ve tüm paydaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye, kendi silahını kendi aklıyla tasarlayıp üretmeye kararlılıkla devam ediyor."

MKE'nin NSosyal hesabından paylaştığı bilgilere göre, MKE MMT 40 farklı NATO testinden başarıyla geçti. 8 kilogram ağırlığı ile muadillerine göre daha hafif olan tüfek, toplam 250 bin fişekle kalifiye edildi.

Kaynak: AA / Tolga Yanık - Güncel
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Büyük tepki var! Acun Ilıcalı'nın gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir

Kızıyla video paylaştı, gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Hasan Şaş'tan Galatasaray'ın transfer gündemine dair çarpıcı yorum

Dünyaca ünlü 2 yıldızı Galatasaray'a istemedi: Sane ve Yunus daha iyi
Rezan Epözdemir'in duruşmasında eski savcı tutuklandı

Rezan Epözdemir'in duruşmasında eski savcı tutuklandı
Abdullah Çatlı'nın hayatı film oldu! İşte canlandıran futbolcu

Abdullah Çatlı'nın hayatı film oldu! İşte canlandıran futbolcu
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
title