Haberler

Mitoloji Mafyası Filmi 21 Kasım'da Vizyona Girecek

Mitoloji Mafyası Filmi 21 Kasım'da Vizyona Girecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başrollerini Burak Serdar Şanal, Anıl Çelik, Aslı Bekiroğlu ve Coşkun Göğen'in paylaştığı 'Mitoloji Mafyası' filmi, Yeşilçam'ın efsanevi oyuncularını bir araya getiriyor. Filmin yönetmeni Orçun Benli, eski Yeşilçam karakterlerinin 40 yıl sonraki hallerini konu aldıklarını belirtti.

Başrollerini Burak Serdar Şanal, Anıl Çelik, Aslı Bekiroğlu ve Coşkun Göğen'in paylaştığı "Mitoloji Mafyası" filmi, 21 Kasım'da izleyicilerle buluşacak.

Orçun Benli'nin yönetmen koltuğuna oturduğu filmin yapımcılığını Content Turkey ve 6. His üstlendi.

Faruk Peker'in de rol aldığı yapım, Yeşilçam'ın kötü karakterleri Coşkun Göğen, Nuri Alço ve Eray Özbal'ı aynı filmde buluşturdu.

Beşiktaş'ta düzenlenen basın toplantısına katılan Şanal, Yeşilçam oyuncularının 40 yıl sonra bir araya geldiğinin altını çizerek, "Biz de Anıl Çelik ile 20 yıl önce ilk dizimde birlikte oynamıştık. 20 yıl sonra aynı projede başrolü paylaşmak tekrar nasip oldu. Biz çok eğlendik." dedi.

Oyuncu Nuri Alço, güzel bir kurgu ile bir araya geldiklerini belirterek, "Bu filmde Coşkun apayrı bir karakterde oynadı. Değişik bir rolü vardı. Zaten sonrasında zatürre geçirdi. Kolay bir iş değil bu yaş için." diye konuştu.

Oyuncu Göğen de çekim sürecinde hava şartlarından dolayı çok zorlandıklarını ama çok güzel ve zahmetli günler geçirdiklerini dile getirerek, "8 ay sonra zatürre oldum. Ardından da KOAH oldum ama iyi ki hastalandım. Böylelikle sigarayı bıraktım." ifadelerini kullandı.

Göğen, 63 yıldır film yaptığının altını çizerek, bu kez Bereket Tanrısı rolünü oynadığını anlattı.

-"Eski Yeşilçam filmlerindeki karakterlerin 40 yıl sonraki hali"

Orçun Benli, filmin Cobra Kai ile benzerliğine dikkati çekti.

Mitolojik bir macera filmi çektiklerini aktaran Benli, "Eski Yeşilçam filmlerindeki karakterlerin 40 yıl sonraki hali. Cobra Kai'de, Karate Kid filmindeki karakterlerin 40 yıl sonraki hali var ya, onun gibi biraz." dedi.

Filmde rol alan Yeşim Salkım ise zor şartlarda çekilmesine rağmen filmin oldukça keyifli ve eğlenceli olduğunu söyledi.

Yeşilçam oyuncuları ile çalışmanın çok kıymetli olduğunu vurgulayan Salkım, "Ne varsa eskiden Yeşilçam oyuncularında varmış, bu çok doğru. Sıfır kapris, sıfır ego ile bu kadar önemli değerlerle bir arada olmak benim için çok büyük bir onurdu. Umarım, yeni jenerasyon oyunculara bu bir ders olur." diye konuştu.

Filmin oyuncu kadrosunda Mustafa Üstündağ, İlker Aksum, Orçun İynemli, Ali Düşenkalkar, Orhan Eşkin ve Tuğçe Tanış da yer alıyor.

Senaryosu Alptekin Öztürk, Şükrü Üçpınar ve Orçun Benli tarafından yazılan film, iki beceriksiz hırsızın çaldıkları antik heykelin içinde hapsolmuş Priapos'u serbest bırakması ve sonrasında yaşanan maceraları konu alıyor.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi

Beştepe'de Türkiye'nin kilitlendiği zirve! İşte ilk kareler
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
FSM'de kahreden olay! Bir umut bekledi ama denizden gelen haberle yıkıldı

Bir umut bekledi ama denizden gelen haberle yıkıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a sürpriz talip! Eski dostuyla yeniden buluşuyorlar

Kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip! Eski dostuyla buluşuyor
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Rusya, Ukrayna'yı 650 İHA ve 50'den fazla füzeyle vurdu

Ülkeyi 650 İHA ve hipersonik dahil 50'den fazla füzeyle vurdular
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a sürpriz talip! Eski dostuyla yeniden buluşuyorlar

Kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip! Eski dostuyla buluşuyor
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum: Devlet eli kolu bağlı durmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Çocuğa şiddet kamerada! Görüntüleri izleyen aile emniyete koştu

Yer: Adana! Çocuğun ailesi görüntüleri izleyince emniyete koştu
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Gebze'deki tek mucize! İşte Dilara ile iletişim kurulduğu anlar

Gebze'de tek mucizenin gerçekleştiği anlar! Dilara böyle kurtarılmış
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Bolu'da bir hastada deli dana hastalığı tespit edildi

Türkiye diken üstünde! Acile giden kadında "deli dana" tespit edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.