Mitoloji Mafyası Filmi 21 Kasım'da Vizyona Girecek

Başrollerini Burak Serdar Şanal, Anıl Çelik, Aslı Bekiroğlu ve Coşkun Göğen'in paylaştığı "Mitoloji Mafyası" filmi, 21 Kasım'da izleyicilerle buluşacak.

Orçun Benli'nin yönetmen koltuğuna oturduğu filmin yapımcılığını Content Turkey ve 6. His üstlendi.

Faruk Peker'in de rol aldığı yapım, Yeşilçam'ın kötü karakterleri Coşkun Göğen, Nuri Alço ve Eray Özbal'ı aynı filmde buluşturdu.

Beşiktaş'ta düzenlenen basın toplantısına katılan Şanal, Yeşilçam oyuncularının 40 yıl sonra bir araya geldiğinin altını çizerek, "Biz de Anıl Çelik ile 20 yıl önce ilk dizimde birlikte oynamıştık. 20 yıl sonra aynı projede başrolü paylaşmak tekrar nasip oldu. Biz çok eğlendik." dedi.

Oyuncu Nuri Alço, güzel bir kurgu ile bir araya geldiklerini belirterek, "Bu filmde Coşkun apayrı bir karakterde oynadı. Değişik bir rolü vardı. Zaten sonrasında zatürre geçirdi. Kolay bir iş değil bu yaş için." diye konuştu.

Oyuncu Göğen de çekim sürecinde hava şartlarından dolayı çok zorlandıklarını ama çok güzel ve zahmetli günler geçirdiklerini dile getirerek, "8 ay sonra zatürre oldum. Ardından da KOAH oldum ama iyi ki hastalandım. Böylelikle sigarayı bıraktım." ifadelerini kullandı.

Göğen, 63 yıldır film yaptığının altını çizerek, bu kez Bereket Tanrısı rolünü oynadığını anlattı.

-"Eski Yeşilçam filmlerindeki karakterlerin 40 yıl sonraki hali"

Orçun Benli, filmin Cobra Kai ile benzerliğine dikkati çekti.

Mitolojik bir macera filmi çektiklerini aktaran Benli, "Eski Yeşilçam filmlerindeki karakterlerin 40 yıl sonraki hali. Cobra Kai'de, Karate Kid filmindeki karakterlerin 40 yıl sonraki hali var ya, onun gibi biraz." dedi.

Filmde rol alan Yeşim Salkım ise zor şartlarda çekilmesine rağmen filmin oldukça keyifli ve eğlenceli olduğunu söyledi.

Yeşilçam oyuncuları ile çalışmanın çok kıymetli olduğunu vurgulayan Salkım, "Ne varsa eskiden Yeşilçam oyuncularında varmış, bu çok doğru. Sıfır kapris, sıfır ego ile bu kadar önemli değerlerle bir arada olmak benim için çok büyük bir onurdu. Umarım, yeni jenerasyon oyunculara bu bir ders olur." diye konuştu.

Filmin oyuncu kadrosunda Mustafa Üstündağ, İlker Aksum, Orçun İynemli, Ali Düşenkalkar, Orhan Eşkin ve Tuğçe Tanış da yer alıyor.

Senaryosu Alptekin Öztürk, Şükrü Üçpınar ve Orçun Benli tarafından yazılan film, iki beceriksiz hırsızın çaldıkları antik heykelin içinde hapsolmuş Priapos'u serbest bırakması ve sonrasında yaşanan maceraları konu alıyor.