Mithat Sancar: "Mücadelede Kenetlenme Zamanı"
Güncel Haberler
Yeşil Sol Parti'nin 81 ilde yarışacak adaylarını tanıttığı toplantıda Hasan Cemal ile Cengiz Çandar'ın ilgi odağı olduğu görülürken, Eş Genel Başkan Mithat Sancar'ın aday tartışmalarını geride bırakma çağrısı dikkat çekti.
Yeşil Sol Parti'nin 81 ilde yarışacak adaylarını tanıttığı toplantıda Hasan Cemal ile Cengiz Çandar'ın ilgi odağı olduğu görülürken, Eş Genel Başkan Mithat Sancar'ın aday tartışmalarını geride bırakma çağrısı dikkat çekti
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel