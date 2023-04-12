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Mithat Sancar: "Mücadelede Kenetlenme Zamanı"

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Yeşil Sol Parti'nin 81 ilde yarışacak adaylarını tanıttığı toplantıda Hasan Cemal ile Cengiz Çandar'ın ilgi odağı olduğu görülürken, Eş Genel Başkan Mithat Sancar'ın aday tartışmalarını geride bırakma çağrısı dikkat çekti.

Yeşil Sol Parti'nin 81 ilde yarışacak adaylarını tanıttığı toplantıda Hasan Cemal ile Cengiz Çandar'ın ilgi odağı olduğu görülürken, Eş Genel Başkan Mithat Sancar'ın aday tartışmalarını geride bırakma çağrısı dikkat çekti

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Yeşil Sol Parti Mithat Sancar Cengiz Çandar Hasan Cemal Güncel Haberler

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