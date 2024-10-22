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MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasına operasyon

MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasına operasyon
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Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK/KCK Avrupa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren üç kardeşi yakaladı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in uzun süredir takibi altında olan 3 kardeş, düzenlenen ortak operasyonla ele geçirildi. Terör örgütü PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Zeynep Taşkıran ile Zübeyde Taşkıran İstanbul'da, Hatın Şahbaz ise Balıkesir'de gözaltına alındı. Teröristler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ALMANYA VE PARİS'TE PROPAGANDA FAALİYETLERİNE KATILDILAR

Terörist Zeynep Taşkıran'ın, PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında Türkiye aleyhine düzenlenen eylem ve etkinliklere katıldığı, Hatın Şahbaz'ın özellikle Almanya Köln ve Fransa Paris'te PKK/KCK adına önem atfedilen günlerde gerçekleştirilen propaganda faaliyetlerine katılım sağladığı belirlendi.

TERÖRİSTLERDEN BİRİ ALMAN VATANDAŞLIĞI ALIP ADINI DEĞİŞTİRMİŞ

Daha önce PKK/KCK'nın kırsal kadrosunda yer alan Zübeyde Taşkıran'ın ise Alman vatandaşı olmasının ardından isim değişikliği yaptığı, örgütsel faaliyetlerine "Denise Taşkıran" ismiyle devam ettiği öğrenildi. Avrupa'nın birçok yerinde PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklerde rol alan 3 teröriste yönelik operasyon neticesinde örgütün Avrupa yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldı.

Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Güncel

Balıkesir Operasyon İstanbul Terör Kck PKK

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