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MİT'ten Tel Rıfat'ta PKK/YPG'ye Operasyon: İki Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin Tel Rıfat şehrinde düzenlediği nokta operasyonla PKK/YPG'nin sözde sorumlularından 'Mazlum' kod adlı Hüseyin Öztürk ve 'Zelal Afrin' kod adlı Vidan Fate'yi etkisiz hale getirdi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin Tel Rıfat şehrinde gerçekleştirilen nokta operasyon ile PKK/ Ypg'nin sözde sorumluları 'Mazlum' kod adlı Hüseyin Öztürk ve 'Zelal Afrin' kod adlı Vidan Fate'yi etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK/YPG'nin Türkiye, Irak ve Suriye'de Türk güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını organize eden 'Mazlum' kod adlı Hüseyin Öztürk'ü saha ajanları ile takibe aldı. Öztürk'ün, 'Zelal Afrin' kod adlı Vidan Fate ile birlikte hareket ettiği tespit edildi. Saha ajanları 2 teröristi adım adım takip etti. Uygun şartların oluşması ile Hüseyin Öztürk ve Vidan Fate, Tel Rıfat'ta düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

'Mazlum' kod adlı Hüseyin Öztürk, örgütün kırsal kadrolarına 1994'te katıldı. 2015'e kadar Irak'ta Kandil, Gara, Zap, Metina alanlarında, İran'da Bani, Kelareş, Salmas ve Türkiye'de Amanos kırsalında silahlı faaliyet yürüttü. 2015-2017 arasında Suriye'nin Ayn El Arab bölgesinde faaliyetlerini sürdürdü. 2017-2018 döneminde Suriye'de sözde Kamışlı kuzey cephe sorumlusu olarak, Türkiye sınırında gerçekleştirilen örgütsel faaliyetleri idare etti. 2019-2020 yılları arasında PKK/YPG'nin sözde askeri disiplin genel sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. Son olarak PKK/YPG'nin sözde Tel Rıfat sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.

'Zelal Afrin' kod Vidan Fate de 1990'da Suriye'de yerel örgüte işbirlikçilik yapmaya başladı. 2000 yılında ise bölücü terör örgütünün kırsal kadrolarına katıldı. 2000-2011 yılları arasında örgüt adına Türkiye'de Zagros kırsalında, Irak'ta Kandil ve Gara'da faaliyet gösterdi. Daha sonra Suriye'nin Ayn El Arab bölgesine geçti. Vidan Fate, son olarak Tel Rıfat bölgesinde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösteriyordu. PKK/YPG'li Hüseyin Öztürk ve Vidan Fate, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde konuşlu Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize eden teröristler arasında yer aldı.

MİT'ten Tel Rıfat'ta PKK/YPG'ye Operasyon: İki Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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