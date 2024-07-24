Üye Girişi
Haberler

MİT'ten Irak'a nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemde terör örgütüne ağır darbeler indiren MİT'ten bir nokta operasyon daha geldi. Irak'ın kuzeyine çıkarma yapan Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat ile 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat ile beraberindeki iki teröristi Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak Süleymaniye'de terör örgütü PKK/KCK'lı Süleymaniye sözde sorumlusu Andok Tolhildan kod Ömer Fırat ile beraberindeki İran uyruklu Raman Renas kod İrfan Zendi ve Cengaver Mikayil kod Hidayet Resuli'yi etkisiz hale getirdi.

MİT 3 TERÖRİSTİ TAKİP EDİYORDU

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde terör örgütü PKK/KCK mensupları, kendileri açısından güvenli bölge olarak gördükleri Süleymaniye'ye çekildi. Ancak, Süleymaniye'de de MİT'ten kaçamadı.

MİT'ten Irak'a nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldüHidayet Resuli.

MİT, Süleymaniye kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Andok Tolhildankod Ömer Fırat ile beraberindeki İran uyruklu Raman Renas kod İrfan Zendi ve Cengaver Mikayilkod Hidayet Resuli'nin faaliyetlerini uzun süre takip etti. MİT, örgüt mensuplarının attığı her adım titizlikle izledi. MİT, operasyon için en uygun zamanı bekledi. Şartların oluşması ile operasyon için düğmeye basıldı. Örgüt mensupları ve kullandıkları noktalar hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

MİT'ten Irak'a nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldüİrfan Zendi.

PKK/KCK'NIN GÜVENLİ KALESİ MİT TARAFINDAN DEVRİLDİ

Güvenlik kaynakları, Süleymaniye'de köşeye sıkışan ve faaliyetleri büyük bir oranda sekteye uğratılan PKK/KCK mensuplarının operasyon sonucunda moral kaybı yaşadığını belirtti. PKK/KCK için artık Süleymaniye kırsalının da güvenli bölge olarak görülemeyeceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Güncel

Ömer Fırat Operasyon Irak PKK Güncel Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

 Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

 Merkez Bankası'ndan Suudi Arabistan hamlesi! 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

Merkez Bankası'ndan Suudi Arabistan hamlesi! 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

Bakmadan Geçme

Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar? 1 haftalık gebelikte mide bulantısı olur mu? Sosis Partisi: Gıdatopya konusu ne? Sosis Partisi animasyonu yasaklandı mı, neden? 2024- 2025 Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda Olimpiyat maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı Meclis'ten geçti mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı kabul edildi mi? Ömer Fırat kimdir? PKK'nın Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat öldürüldü mü? Atlasglobal iflas mı etti? Atlasglobal'e ne oldu? TÜİK TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANLARI ll 2024 Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 24 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? D SMART FREKANS BİLGİLERİ || D-Smart ve D-Smart GO şifresiz mi? Galatasaray hazırlık maçı nereden izlenir? Galatasaray- Lecce maçı hangi kanalda? Galatasaray- Lecce hazırlık maçı saat kaçta, nasıl izlenir? #9917 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi kim olacak? Galatasaray şampiyonlar ligi ön eleme maçı ne zaman oynayacak? #9917 24 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN KURU ll Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın ne kadar oldu? Fırat Çelik kimdir? Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olan Fırat Çelik kaç yaşında, nereli?
+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti

+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
500

Yorumlar (18)

Yusuf Aricioglu:

Hepsinin sonu Sarı torba olacak

263
16
yanıtYanıtla
Oktay Sarıkaya:

Helal size Gram hakkım varsa Helali hoş olsun ??????

225
17
yanıtYanıtla
Mikail Aras:

Helal Olsun Devletimiz Her Gün Dahada Kuvvetleniyor insAllah bu terör belasindan kurtulup güzel ülkemizde kardeşce yaşamaya devam edecegiz.

181
12
yanıtYanıtla
Tolga Babacan:

Hellal yigitlerime Türkün gücünü görecekler Bugün biri Yarin hepsi

144
13
yanıtYanıtla
Mahmut DEĞERLİ:

Gerçekten tebrik ediyorum , gaz alma operasyonları değildir umarım zira güven pek kalmadı

61
39
yanıtYanıtla
NEFER OGLU:

devlet aklı tıpkı senin düşüncen gibidir. meraklanma. nerde ne yapacağını bilemezsin. iyi dersin kötü çıkar kötü gördüğün iyiye gider. Bu devlet sahipsiz değil.

yanıt67
yanıt9
Mahmut DEĞERLİ:

Öyle umuyorum bende dostum inan öyle umuyorum inşallah

yanıt10
yanıt4
Ali Bayat:

Selonun akrabası herhalde çok benziyor. Ateşi bol olsun.

67
13
yanıtYanıtla
Ömer Can:

günün güzel haberi Allah sayılarını artırsın

70
9
yanıtYanıtla
Vatansever:

Sizin allah'ınıza kurban olayım Rabbim tırnağınıza taş değdirmesin inşallah

66
8
yanıtYanıtla
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title