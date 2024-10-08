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MİT, PKK/YPJ Teröristini Suriye'de Etkisiz Hale Getirdi

MİT, PKK/YPJ Teröristini Suriye'de Etkisiz Hale Getirdi
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MİT, Türkiye'de canlı bomba saldırısı planlayan PKK/YPJ'nin Hezal Belge'yi Suriye'de etkisiz hale getirdi. Belge, örgütün kadın askeri kanadıyla terör faaliyetleri yürütüyordu.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye'de canlı bomba saldırısı planlayan PKK/YPJ'nin Amude bölgesi sözde sorumlusu Hezal Belge'yi Suriye'de etkisiz hale getirdi.

Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan 'Jinda Gundikramo' kod adlı Hazel Belge, PKK'nın Suriye'deki kadın askeri kanadı YPJ'ye bağlı olarak Suriye halkını örgütleyip, terör örgütüne katılımlarını sağlama faaliyetlerini organize ederken, Türkiye'de canlı bomba eylemi düzenlemek istedi. PKK/YPJ'li terörist, Türkiye'ye geçerek canlı bomba eylemi yapma planını, örgüt üst yönetimine kabul ettirdi. Ancak, teröristin eylem planı Türk güvenlik güçlerince tespit edildi. Hezal Belge, birçok eylem denemesini, güvenlik güçlerinin Türkiye'deki aktif önleyici tedbirleri nedeniyle gerçekleştiremedi ve her seferinde erteledi.

MİT de PKK/YPJ'li Hezal Belge'yi öncelikli hedef listesine koydu. MİT'in uzun süren takibi sonucunda teröristin son olarak Amude bölgesinde olduğu tespit edildi. Alınan anlık istihbaratla hareketleri adım adım takip edilen terörist, Suriye/Amude'de düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Hezal Belge, 2004'te örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Irak'ın kuzeyinde uzun yıllar PKK/KCK bünyesinde sözde sorumlu olarak faaliyet gösterdi. Örgüt üst yönetimi tarafından 2015'te PKK/YPJ sözde Derik kadro cezaevi sorumlusu olarak görevlendirildi ve Suriye sahasına geçti. 2019'da PKK/YPJ içerisinde Suriye/Derik, Rumeylan, Kamışlı hattında sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü. 2021'de PKK/YPJ Kamışlı sözde sorumlularından iken girdiği çatışmada başından yaralandı. Irak/Süleymaniye'de tedavi gördü, daha sonra tekrar Suriye'ye geçti. Belge, 2023'te PKK/YPG Kahtaniye Kongra-Star sözde sorumlusu olarak görevlendirildi. Son olarak da 2024'te Amude'de sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türkiye Suriye Terör PKK

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