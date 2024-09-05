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MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

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MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Metin Dinç'i Suriye'nin Kamışlı bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'Dijwar Tekoşin' kod adlı Metin Dinç, 2008 itibarıyla PKK/KCK Yurtsever Devrim Gençlik Hareketi (YDG-H) bünyesinde faaliyet göstermeye başladı. Örgütün yürütme konseyinde yakın akrabalarının bulunması nedeniyle kısa sürede YDG-H'nin İstanbul sorumlularından olan Dinç, 2008-2015 arasında 'Silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak, silahlı terör örgütlerine silah sağlama, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme yönetme' suçları kapsamında cezaevine girdi. 2015 yılında yasa dışı yollarla Suriye'ye geçerek PKK/ Ypg'ye katılan Dinç, burada aldığı eğitim sonrasında 2015-2017 arasında Mardin'in Bagok kırsalında faaliyet yürüttü. 2019 itibarıyla Suriye/Kahtaniye'de sözde sorumlu düzeyde faaliyet göstermeye başlayan terörist, 2021'de Irak'ın kuzeyine geçerek 2023'e kadar örgütsel faaliyetlerine burada devam etti. Mart 2024'te Kamışlı'da gerçekleştirilen devir teslim töreniyle sözde Suriye asayiş genel sorumlusu oldu.

MİT'İN HEDEF LİSTESİNE ALINDI

Örgüt adına Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize eden Metin Dinç, MİT'in hedef listesine alındı. MİT'in saha ajanlarının istihbari çalışmaları sonucu Dinç'in son olarak Kamışlı'da olduğu tespit edildi. Alınan anlık istihbaratla hareketleri adım adım takip edilen terörist Dinç'e operasyon düzenlenmesi için uygun an beklendi. Anbean takip edilen Dinç, uygun şartların oluşması ile düzenlenen nokta operasyonla Kamışlı merkezinde etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Güvenlik Politika Güncel Suriye Terör YPG PKK

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Yorumlar (1)

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