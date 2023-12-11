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MİT, PKK'nın sözde cephane sorumlusunu etkisiz hale getirdi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde cephane sorumlusu olan 'Ruken Zilan' kod adlı terörist Zeynep Sevim'i etkisiz hale getirdi. Teröristin, örgüt mensuplarının cephane ihtiyaçlarını karşılamak için planlama yaptığı belirlendi.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), etkisiz hale getirdiği "Ruken Zilan" kod adlı terörist Zeynep Sevim'in, terör örgütü PKK'nın sözde cephane sorumlularından olduğu belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Duhok kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin, güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarının cephane ihtiyaçlarını karşılamak için planlama yaptığı öğrenildi.

PKK/KCK kırsal kadrosuna 2014'te katılan teröristin, 2016'da Irak'ın kuzeyindeki Metina'da, 2017'de Gara'da, 2019'da Avaşin'de güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerde örgüt mensuplarının lojistik ihtiyaçlarını karşıladığı, Pençe-Kilit harekatındaki güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilecek eylemlerin sözde cephane sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Terörist Sevim'in kardeşi "Zilan Ruken" kod adlı Fatma Sevim de 2012'de Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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