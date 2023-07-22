MİT, PKK/KCK-YPS'nin Türkiye Sorumlusu Özgür Alparslan'ı Etkisiz Hale Getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), 28 Temmuz 2021'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan, Muğla, Mersin ve Hatay'da toplam 150 bin hektardan fazla ormanın yanmasına neden olan eylemlerin talimatını veren PKK/KCK-YPS'nin sözde Türkiye Sorumlusu 'Özgür Şoreş' kod adlı Özgür Alparslan'ı, Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, 2019 yılı itibarıyla PKK/KCK-YPS'nin sözde Türkiye sorumlusunun Özgür Alparslan olduğunu tespit etti. Alparslan'ın, Türkiye'de sivil halkın günlük yaşamını sabote etmek ve kaos yaratmak amacıyla eylem planlamalarında bulunduğu belirlendi. Bu kapsamda 28 Temmuz 2021'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan, Muğla, Mersin ve Hatay'da toplam 150 bin hektardan fazla ormanın yanmasına neden olan eylemlerin talimatını 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi kurucusu olarak verdiği ve eylemleri anlık olarak takip ettiği, MİT'in saha ajanları tarafından saptandı.

Özgür Alparslan, 2006-2008 yılları arasında İstanbul'da PKK/KCK terör örgütü adına gençlik sözcülüğü yapmasının ardından 2008 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı. 2008'de Irak/Kandil'e geçti. 2011 itibarıyla Suriye'de Gençlik/Öz Savunma Birlikleri faaliyetlerini yürüten Alparslan, 2015 itibarıyla Suriye/Amude Gençlik Birimi ve YPS Türkiye aktarım sorumlusu oldu. Suriye üzerinden Türkiye'ye örgüt mensuplarına silah/mühimmat, bomba düzeneklerinin aktarılmasından sorumlu oldu ve ayrıca metropollerdeki YPS eylemlerini organize etti. 2019'da PKK/KCK-YPS sözde Türkiye sorumlusu oldu; 2021 yılında yaşanan orman yangınlarının eylem talimatını vererek, süreci bizzat takip etti. 2022'de Irak/Gare alanına geçerek 'Ateşin Çocukları' inisiyatifini buradan yönetti. Özgür Alparslan, 'terörden arananlar listesi'nde yeşil kategorideydi.