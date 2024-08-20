MİT, PKK/KCK'nın dronlu saldırılarında yer alan teröristi etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın dronlu saldırılarında yer alan 'Sema Cuya Çevlik' kod adlı Zilan Azak'ı, Irak'ın Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirdi.

MİT, örgüt içindeki ajanlarından alınan bilgilerle PKK/KCK'lı 'Sema Cuya Çevlik' kod adlı Zilan Azak'ın bir süredir örgütün dronlu saldırılarında yer aldığını öğrendi. Hakurk bölgesinde terör örgütü adına keşif ve gözetleme faaliyetlerinde de bulunan terörist, bulunduğu konum tespit edilerek nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Zilan Azak, 2015 yılında üniversite eğitimini yarıda bırakıp, PKK/KCK'ya katıldı. Irak'ın Gara bölgesinde silahlı eğitim aldı. Hakkında teröre destek vermekten nitelikli yakalama kaydı bulunan Zilan Azak, Hakurk bölgesinde ağır silah taburunda faaliyet gösterdi. Azak, örgüt yöneticileri tarafından son olarak istihbarat toplama, keşif/gözetleme ve dron faaliyetlerinde kullanılmak üzere görevlendirildi.