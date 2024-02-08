MİT, PKK/HPG'nin sözde askeri konsey üyesini etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın Gara bölgesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/HPG'nin sözde askeri konsey üyesi 'Şivan Gever' kod adlı Yunus Demir'i etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; Interpol kırmızı bülteni ile aranan ve İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan terör örgütü Pkk'lı 'Şivan Gever' kod adlı Yunus Demir, MİT'in hedefine alındı. Saha ajanları, uzun süren çalışmalar sonucu Yunus Demir'in yerini belirledi. Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki Türk askerine saldırı düzenleyecek teröristlerin hazırlıklarıyla ilgilendiği tespit edilen Demir, beraberindeki teröristlerle birlikte etkisiz hale getirildi.

'Şivan Gever' kod adlı Yunus Demir, 1995 yılında PKK kadrolarına katıldı. Uzun yıllar yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde örgütsel faaliyetlerde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe-Kilit Operasyonu kapsamındaki faaliyetlerine karşı koymak için PKK yönetimi tarafından özel olarak görevlendirilen Yunus Demir, Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerin planlanması ve yönetilmesinden sorumluydu. Örgütün, 'medya savunma alanları' olarak adlandırdığı bölgenin sözde sorumluları arasında yer alan Yunus Demir, aynı zamanda PKK/HPG'nin sözde askeri konsey üyesiydi.