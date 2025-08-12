MİT, Nazım Hikmet'in Arşiv Belgesini Paylaştı

Milli İstihbarat Teşkilatı, ünlü şair Nazım Hikmet Ran'a ait çizim, şiir ve imzanın bulunduğu arşiv belgesini yayınladı. Belge, Nazım Hikmet'in 'Davet' adlı şiirinin dizelerini de içeriyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), şair Nazım Hikmet Ran'a ait olduğu değerlendirilen çizim, şiir ve imzanın yer aldığı arşiv belgesi paylaştı.

MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi.

Paylaşılan arşiv belgesinde, Nazım Hikmet'in imzası ile 1950 tarih notu ve "Davet" şiirine ait dizeler yer aldı.

"Davet" şiirinin dizeleri şöyle:

"Dörtnala gelip Uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket, bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın, yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşcesine, bu hasret bizim..."

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
