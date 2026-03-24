Antalya'da kendini MİT mensubu olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Antalya'da kendini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) üyesi olarak tanıtan dolandırıcı, mağdurdan 59 bin avro alırken suçüstü yakalandı. Şüpheli E.Ç., adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Antalya'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, mağdur C.G'nin, kendisini telefonda MİT görevlisi olarak tanıtan kişiye 59 bin avro teslim ettiğini beyan etmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

C.G'nin şüpheli E.Ç. ile irtibatının devam ettiğini tespit eden ekipler, aynı yöntemi kullanarak C.G'nin bankadan çektiği 42 bin avroyu almaya gelen E.Ç'yi suçüstü yakaladı.

Operasyonda şüphelinin cep telefonuna el konulurken, ele geçirilen para da mağdur C.G'ye teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç. tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca
